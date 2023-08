https://it.sputniknews.com/20230805/per-il-momento-la-francia-non-ritirera-i-suoi-militari-dal-niger---ministero-degli-esteri-colonna-17410518.html

Per il momento la Francia non ritirerà i suoi militari dal Niger - ministero degli Esteri Colonna

Il ritiro dei militari francesi dal Niger, dove si è verificato un colpo di Stato, non è all'ordine del giorno, ha dichiarato sabato il ministro degli Esteri... 05.08.2023, Sputnik Italia

Giovedì la Francia ha completato l'evacuazione dal Niger dei propri cittadini e di quelli di altre 50 nazioni, tra cui gli Stati Uniti. In totale, sono state evacuate più di 1.000 persone. In Niger sono presenti 1.500 soldati francesi. Colonna ha aggiunto che Parigi riconoscerà le decisioni prese esclusivamente dal presidente eletto Mohamed Bazoum e non dai golpisti. In precedenza, i ribelli che hanno preso il potere in Niger avevano annunciato la denuncia degli accordi militari con la Francia. Il ministro degli Esteri ha inoltre dichiarato che l'attuale situazione di sicurezza per i militari francesi in Niger è "tranquilla" e ha affermato che è importante che continui. In precedenza, durante un'apparizione alla televisione nazionale, l'esercito nigerino aveva dichiarato che il presidente Mohamed Bazoum era stato spodestato e le frontiere chiuse. In precedenza, i militari della guardia presidenziale hanno bloccato il palazzo presidenziale nella capitale Niamey. L'ufficio di Bazoum ha dichiarato che l'esercito non appoggiava i ribelli, ma il comando dell'esercito ha poi affermato di essere solidale con loro.

