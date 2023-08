https://it.sputniknews.com/20230805/ministro-degli-esteri-francese-smentisce-le-voci-di-un-piano-di-evacuazione-del-presidente-del-17411190.html

Ministro degli Esteri francese smentisce le voci di un piano di evacuazione del presidente del Niger

Parigi non prevede di evacuare il presidente del Niger. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri francese Colonna. 05.08.2023, Sputnik Italia

"La Francia non sta considerando di cercare di portare fuori dal paese il presidente ribelle del Niger Mohamed Bazoum".Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese, Catherine Colonna.Il ministro ha aggiunto, rispondendo alla domanda sul fatto se la Francia stia considerando di assumersi l'onere di garantire la sicurezza del presidente Bazoum per condurlo fuori dal Paese, che le condizioni circa una supposta partenza del capo dello Stato, sono un suo preventivo rilascio, come si evince dalle sue stesse dichiarazioni del ministro riportate qui in calce:Ieri l'ambasciatore del Niger in Francia, Aishatou Bulama Kane, ha riferito che i ribelli in Niger hanno interrotto le linee telefoniche.Il golpe in Niger ha avuto luogo lo scorso 26 luglio, quando uomini della Guardia presidenziale ha posto agli arresti il presidente te Mohamed Bazoum.Allo stesso tempo, sono stati chiusi i confini nazionali ed è stato dichiarato il coprifuoco.Il comando delle forze armate ha dichiarato solidarietà ai golpisti.Il comandante della Guardia presidenziale, il generale Abdurahman Tchiani, è apparso in tv il 28 luglio qualificandosi come capo del "Consiglio nazionale per la difesa della Patria”.Il Consiglio è formato dai golpisti.

