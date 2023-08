https://it.sputniknews.com/20230805/le-nuove-accuse-a-trump-hanno-motivazioni-politiche-e-minano-le-istituzioni-statunitensi-17410389.html

Giovedì l'ex presidente si è dichiarato non colpevole di quattro accuse penali (cospirazione e ostruzionismo) mosse contro di lui dal consigliere speciale Jack Smith per il presunto tentativo di rovesciare i risultati delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020. Trump ha negato ogni illecito e ha sostenuto che le nuove accuse contro di lui non sono che l'ultimo tentativo della "famiglia criminale Biden" e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di interferire nelle elezioni presidenziali del 2024. Anche l'analista politico Keith Preston ritiene che i problemi dell'ex presidente con la legge non rafforzino le istituzioni del Paese. Lo stesso esperto fa tuttavia notare che "Se il regime volesse davvero eliminare Trump, lo accuserebbe di tradimento/insurrezione, rendendolo ineleggibile se condannato. La più ampia classe dirigente statunitense vuole mantenere un Trump indebolito come leader dell'opposizione, probabilmente per impedire a qualcuno più radicale di emergere", ha dichiarato Preston il quale mette per altro in guardia i Dem a non concentrarsi troppo sul J6 [gli eventi del 6 gennaio], perché per loro potrebbe diventare una trappola elettorale. Secondo Paul Gottfried, invece, caporedattore di "Chronicles: A Magazine of American Culture" e professore emerito di scienze umane all'Elizabethtown College, le accuse contro Trump difficilmente avranno un qualche effetto concreto, sia in un senso che nell’altro, e mirano più che altro a distogliere l'attenzione dalle notizie sulla presunta corruzione della famiglia Biden.

