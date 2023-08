"La scorsa notte in direzione di Orekhovo, nel distretto di Robotino la squadriglia aerea nemica ha tentato di attaccare le posizioni delle nostre formazioni. Il nemico si è fatto avanti senza equipaggiamento, come carne da cannone. Al tempo stesso la nostra ricognizione aerea ha individuato una concentrazione di tre squadriglie a ovest di Orekhovo. Tutti i gruppi sono stati distrutti, e i soldati ucraini superstiti si sono ritirati in direzione nord", ha scritto Balitsky sul suo canale Telegram.