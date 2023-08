https://it.sputniknews.com/20230805/la-sierra-leone-vuole-fertilizzanti-dalla-russia-dice-lambasciatore-17410153.html

La Sierra Leone vuole fertilizzanti dalla Russia, dice l'ambasciatore

La Sierra Leone vuole fertilizzanti dalla Russia, dice l'ambasciatore

Freetown vorrebbe ricevere fertilizzanti russi, ma non necessariamente gratis, ha dichiarato a Sputnik l'ambasciatore della Sierra Leone in Russia Mohamed... 05.08.2023, Sputnik Italia

Egli ha osservato che la Russia produce alcuni dei migliori fertilizzanti al mondo e Freetown ne ha bisogno. Interrogato sulla valutazione di Freetown in merito alla mancata attuazione del memorandum Russia-ONU, ha affermato che la sicurezza alimentare, in particolare la questione dei cereali, riguarda gli interessi dei Paesi più poveri e del mondo in generale. In particolare, ha osservato che la Sierra Leone sta subendo interruzioni nell'approvvigionamento alimentare. L'accordo sul grano è scaduto il 18 luglio e la Federazione Russa ha notificato alla Turchia, all'Ucraina e alle Nazioni Unite la sua obiezione alla sua estensione. Il Presidente russo Vladimir Putin ha precedentemente sottolineato che i termini dell'accordo contro la Russia non sono stati rispettati nonostante gli sforzi delle Nazioni Unite perché i Paesi occidentali non avevano intenzione di mantenere le loro promesse. Putin ha ripetutamente sottolineato che l'Occidente ha esportato la maggior parte del grano ucraino verso i propri Stati, mentre l'obiettivo principale dell'accordo - fornire grano ai Paesi bisognosi, compresi quelli africani - non è mai stato realizzato. Lo scorso autunno, il presidente russo ha dichiarato che Mosca era pronta a fornire gratuitamente ai Paesi più poveri l'intero volume di grano previsto dall'accordo.

