https://it.sputniknews.com/20230805/la-corte-ha-condannato-lex-premier-del-pakistan-a-3-anni-di-reclusione-17410955.html

La corte ha condannato l'ex premier del Pakistan a 3 anni di reclusione

La corte ha condannato l'ex premier del Pakistan a 3 anni di reclusione

La corte ha condannato l'ex premier del Pakistan a 3 anni di reclusione per truffa 05.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-05T13:18+0200

2023-08-05T13:18+0200

2023-08-05T13:18+0200

pakistan

presidente del pakistan

giustizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/803/44/8034499_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_9f902fc80a75a7da2d1d34da63c82e75.jpg

La corte di Islamabad ha condannato l'ex premier del Pakistan Imran Khan a tre anni di reclusione per truffa relativa alla vendita di beni custoditi nella tesoreria di stato a Toshakhan, ha comunicato il giornale locale Down. Nell'ottobre del 2022 una commissione selezionata privò Khan del mandato parlamentare nonchè del diritto di essere eletto e nominato negli organi legislativi federali quanto regionali per 5 anni. La commissione ha preso tale decisione dopo aver riconosciuto il politico colpevole della vendita di 52 oggetti di valore custoditi a Toshakhan (tesoreria di stato del Pakistan), e dell'occultamento di informazione in merito ai regali personali da lui ricevuti. L'attuale primo ministro Shehbaz Sharif, ha comunicato che Khan ha venduto a Dubai beni di stato per un valore complessivo di 140 milioni di rupie pakistane (oltre 630'000 dollari). Nel maggio 2023 la corte del Pakistan spiccò un mandato di arresto nei confronti dell'ex premier in relazione alla vendita di regali da parte di capi di stato stranieri. Il 9 maggio Khan è stato quindi fermato dai funzionari del dipartimento responsabile (vigilanza finanziaria) e il giorno seguente il tribunale di Islamabad ha proceduto all'arresto del politico per otto giorni. In seguito l'alta corte del Pakistan ha riconosciuto l'arresto come irregolare e ha ordinato l'immediato rilascio dell'ex primo ministro. Il 12 maggio l'alta corte di Islamabad ha rilasciato Khan dietro cauzione. Il collegio giudicante ha approvato il rilascio di Khan dietro cauzione al principio per un periodo di 2 settimane, fino al 26 maggio, e successivamente l'ha esteso svariate volte.

pakistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

pakistan, presidente del pakistan, giustizia