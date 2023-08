https://it.sputniknews.com/20230805/colloqui-di-pace-sullucraina-in-arabia-saudita-dal-brasile-la-necessita-della-partecipazione-russa-17411512.html

Colloqui di pace sull'Ucraina in Arabia Saudita, dal Brasile la necessità della partecipazione russa

Colloqui di pace sull'Ucraina in Arabia Saudita, dal Brasile la necessità della partecipazione russa

Il consigliere del presidente del Brasile Amorim ha sottolineato nel corso dell'incontro in corso in Arabia Saudita sulla situazione dell'Ucraina, l'importanza... 05.08.2023, Sputnik Italia

"Qualsiasi vero negoziato" su un accordo di pace in Ucraina dovrebbe avvenire con la partecipazione della Russia.Questo quanto sottolineato nel corso dei colloqui di pace organizzati in Arabia Saudita da parte del consigliere del presidente del Brasile, Celso Amorim.Le autorità dell'Arabia Saudita hanno annunciato l'inizio di consultazioni internazionali a livello dei consiglieri per la sicurezza nazionale per cercare di trovare una soluzione alla crisi in atto in Ucraina.Le consultazioni coinvolgono rappresentanti di 30 Paesi.Si è espressa circa l'andamento dei lavori in Arabia Saudita anche la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, la quale fa osservare che "fissare decisioni sulla crisi ucraina a livello politico senza la partecipazione della Russia è assurdo e senza senso".L'addetto stampa del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato in merito che seguirà l'incontro in Arabia Saudita con riguardo agli obiettivi che si stanno fissando.

