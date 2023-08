https://it.sputniknews.com/20230804/politico-larabia-saudita-informera-la-russia-in-merito-agli-esiti-dellincontro-sullucraina-17409319.html

Politico: l'Arabia Saudita informerà la Russia in merito agli esiti dell'incontro sull'Ucraina

L'Arabia Saudita informerà la Russia sugli esiti dell'incontro in merito all'Ucraina, programmato per il fine settimana, riporta il periodico Politico. 04.08.2023, Sputnik Italia

In precedenza il dipartimento di stato aveva informato che non si attende alcun risultato concreto dalla consultazione in Arabia Saudita in merito all'Ucraina. Si è inoltre saputo che ai colloqui sull'Ucraina in Arabia Saudita, sono stati invitati rappresentanti da USA, Cina, India e Brasile.

