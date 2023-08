https://it.sputniknews.com/20230804/peskov-la-russia-non-e-pronta-a-credere-alle-rassicurazioni-americane-sullaccordo-del-grano-17408502.html

Peskov: la Russia non è pronta a credere alle rassicurazioni americane sull’Accordo del grano

Il portavoce del Cremlino ha tuttavia osservato che un ritorno all'accordo sul grano è realistico. 04.08.2023, Sputnik Italia

Il Cremlino non è pronto a credere alle dichiarazioni degli Stati Uniti sulla facilitazione delle esportazioni russe se Mosca tornerà all'accordo sul grano, ha dichiarato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov a Sputnik. Il giorno prima, il Segretario di Stato americano Anthony Blinken aveva rimproverato la Russia per essersi ritirata dall'accordo sul grano ribadendo ancora una volta la tesi secondo cui le sanzioni statunitensi non si applicherebbero ai prodotti alimentari e ai fertilizzanti. Secondo Blinken, durante l'accordo gli Stati Uniti si sono occupati di problemi di consegna e di assicurazione, scrivendo anche lettere alle banche per garantire le transazioni. E nel caso in cui la Russia dovesse tornare agli accordi, Washington continuerà a "fare tutto il necessario" per esportare cibo, ha assicurato il segretario di Stato. L'accordo sul grano, firmato il 22 luglio 2022, prevedeva l'esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero e l'abolizione delle restrizioni alle esportazioni di cibo e fertilizzanti russi sui mercati mondiali. Ma Mosca ha ripetutamente sottolineato che l'accordo non funziona per quanto riguarda la Russia e che il grano ucraino viene inviato principalmente in Europa e non ai Paesi bisognosi dell'Africa. Di conseguenza, l'Iniziativa del Mar Nero ha cessato di funzionare il 18 luglio. Allo stesso tempo, Peskov ha osservato che un ritorno all'accordo sul grano è realistico, ma a condizione che vengano rispettati tutti gli obblighi nei confronti della Russia, compresa la riconnessione di Rosselkhozbank allo SWIFT.

