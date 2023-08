https://it.sputniknews.com/20230804/lo-stato-islamico-annuncia-la-morte-del-suo-leader-in-siria-17409060.html

Lo 'Stato Islamico' annuncia la morte del suo leader in Siria

Lo 'Stato Islamico' annuncia la morte del suo leader in Siria

L'Isis ha nominato Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi come suo nuovo leader. 04.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-04T11:15+0200

2023-08-04T11:15+0200

2023-08-04T11:15+0200

stato islamico

siria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/28/63/286396_0:26:2000:1151_1920x0_80_0_0_957b193bd9b8369de045c2ef3e7fe457.jpg

Il gruppo terroristico che si fa chiamare "Stato Islamico" ha detto che il suo leader è stato ucciso nei combattimenti in Siria, confermando indirettamente le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan che aveva detto che era morto mesi fa. Il leader del gruppo del cosiddetto "Stato Islamico", Abu Hussein al-Qurashi, sarebbe stato ucciso durante lotte intestine con Hayat Tahrir al-Sham, gruppo jihadista con legami con al-Qaeda a Idlib, ha dichiarato il gruppo terroristico in una registrazione audio non datata pubblicata giovedì su Telegram. La notizia della morte di al-Qurashi era circolata per la prima volta diversi mesi fa, quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva dichiarato che erano state le forze di intelligence turche ad averlo ucciso in Siria. L'IS ha nominato Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi come suo nuovo leader. Si tratta della quinta persona a capo del gruppo terroristico da quando, nel 2014, venne dichiarato il califfato islamico in ampie zone dell'Iraq e della Siria.

stato islamico

siria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

stato islamico, siria