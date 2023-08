https://it.sputniknews.com/20230804/le-truppe-ucraine-registrano-nella-controffensiva-da-giugno-43mila-caduti-17409430.html

Le truppe ucraine registrano nella controffensiva da giugno 43mila caduti

Il ministero della Difesa russo riferisce delle perdite sostenute da parte dell'esercito ucraino dall'inizio della controffensiva: più di 43mila soldati. 04.08.2023, Sputnik Italia

Oltre 43mila. È il conteggio riferito dal Ministero della Difesa russo circa le perdite dell'esercito ucraino dall'inizio della controffensiva, vale a dire per il periodo giugno-luglio.Lo stesso ministero riferisce che la cifra non è da riferirsi ai feriti evacuati nei vari ospedali ucraini e stranieri, nonché non conteggia i mercenari stranieri e l'ulteriore personale militare eliminato a seguito di attacchi di alta precisione nelle retrovie.L'Ucraina ha anche perso oltre 4 900 unità di differenti generi di equipaggiamento militare sin dal principio della propria offensiva, secondo il ministero. Oltre questo, Kiev ha perduto 76 sistemi di artiglieria M777 e 84 mezzi semoventi forniti dai paesi occidentali nel giro di 2 mesi di controffensiva, ha aggiunto il ministero. Al tempo stesso, le forze ucraine hanno continuato ad attuare tentativi di offensiva contro Donetsk, sud di Donetsk, Kupyansk e Liman, ha affermato il ministero russo della difesa.

