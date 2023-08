https://it.sputniknews.com/20230804/la-russia-sventa-il-tentativo-dellucraina-di-attaccare-la-base-navale-di-novorossiysk-17408791.html

La Russia sventa il tentativo dell'Ucraina di attaccare la base navale di Novorossiysk

La Russia sventa il tentativo dell'Ucraina di attaccare la base navale di Novorossiysk

Il governatore della regione di Krasnodar ha dichiarato su Telegram che l'esercito russo ha respinto l'attacco. 04.08.2023, Sputnik Italia

L'Ucraina ha tentato di attaccare nella notte la base navale russa nella città di Novorossiysk con due imbarcazioni senza equipaggio, che sono state individuate e distrutte dalle navi da guerra russe, ha dichiarato stamane il ministero della Difesa russo. Il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, ha dichiarato su Telegram che l'esercito russo ha respinto l'attacco, aggiungendo che non ci sono stati danni materiali o vittime. In precedenza, Oleg Kryuchkov, consigliere del capo della Crimea Sergey Aksyonov, ha dichiarato su Telegram che i sistemi di difesa aerea sono stati attivati in diverse regioni della Crimea durante la notte e hanno abbattuto tutti i bersagli in volo. Il Caspian Pipeline Consortium, un consorzio e un oleodotto che trasporta il petrolio del Mar Caspio dal giacimento di Tengiz in Kazakistan a un terminale di esportazione a Novorossiysk, ha dichiarato venerdì che la sua infrastruttura non è stata danneggiata dall'attacco dei droni ucraini e che il petrolio è stato caricato sulle petroliere ormeggiate. La società ha aggiunto che è stato introdotto un divieto temporaneo di traffico navale nel porto di Novorossiysk.

