Incriminazione Trump: l'amministrazione in carica tenta di compromettere una sua seconda candidatura

04.08.2023

Fissata per la fine di agosto la prima seduta del processo contro l'ex presidente americano: Donald Trump deve affrontare i 4 capi di imputazione federali mossi contro di lui, che lo vorrebbero coinvolto nei disordini deflagrati di fronte alla Casa bianca nel gennaio del 2021. Ma nonostante tutto con ancora un forte ascendente presso il proprio elettorato e nei sondaggi generali. Il fatto inquieta determinati settori del paese a partire dal cosiddetto "deep state" che dispongono dei mezzi per ostacolarlo. L'obiettivo principale del momento presente è di compromettere l'ex presidente dal punto giudiziario per impedirne la possibile ascesa, confondendo in tal modo l'opinione pubblica sulla scarsa performance di Biden durante il suo mandato. L'utilizzo dello strumento giudiziario per determinare il regolare svolgimento della vita democratica è quindi il punto caldo di tutto: parte di una più generale strategia politica atta a criminalizzare gli opponenti e determinate idee.

