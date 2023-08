https://it.sputniknews.com/20230804/il-cremlino-pubblica-il-testo-del-comunicato-sullucraina-in-conclusione-al-summit-con-lafrica-17409176.html

Il Cremlino pubblica il testo del comunicato sull'Ucraina in conclusione al summit con l'Africa

Il Cremlino ha pubblicato il testo del comunicato congiunto di Putin e dei leader dei Paesi africani in merito all'Ucraina. 04.08.2023, Sputnik Italia

Il testo del comunicato congiunto, in conclusione dell'incontro del presidente russo Vladimir Putin con i leader di sette paesi rappresentanti l'iniziativa di pace africana, è stato pubblicato sul sito del Cremlino. Nel documento si delinea l'accordo a proseguire la discussione sull'iniziativa di pace per l'Ucraina. I politici hanno domandato che fossero adottate misure concrete al fine di rimuovere gli ostacoli all'esportazione di grano e fertilizzanti russi.Il progetto è stato discusso al summit di San Pietroburgo del 28 luglio. In conclusione delle trattative la Russia ha inviato la propria variante ai Paesi africani. La sera del 3 agosto, l'ufficio del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha pubblicato i comunicato congiunto. L'iniziativa per il mar Nero, firmata il 22 luglio 2022 dai rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU, propone l'esportazione di grano e cibo ucraino nonchè fertilizzanti lungo il mar Nero attraverso tre porti, tra i quali Odessa. L'affare costituisce l'essenza dell'insieme di accordi. La seconda parte - memorandum Russia/ONU, pianificato per tre anni, presuppone lo sblocco dell'export russo di fertilizzanti e cibo, ricollegamento del gruppo bancario "Rosselkhosbank" al sistema SWIFT, ripresa delle forniture di macchine agricole, ricambi ed assistenza, ripristino dell'esercizio del Gasodotto di ammoniaca Togliatti-Odessa. In caso di l'inadempienza di tali punti, Mosca ha annunciato il rifiuto ad estendere gli accordi in vigore.

