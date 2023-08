https://it.sputniknews.com/20230804/candidato-alle-presidenziali-degli-usa-visita-lucraina-17409610.html

Candidato alle presidenziali degli Usa visita l'Ucraina

Candidato alle presidenziali degli Usa visita l'Ucraina

È il secondo candidato nella corsa alle primarie del partito repubblicano in vista delle prossime elezioni alla presidenza a recarsi nel Paese. 04.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-04T16:04+0200

2023-08-04T16:04+0200

2023-08-04T16:04+0200

usa

elezioni

candidato

presidenza

candidato alla presidenza

visita

ucraina

vladimir zelensky

geopolitica

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/810/77/8107729_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_42f3253e63a0d6a778dc5f8134942144.jpg

Chris Christie, ex-governatore dello stato del New Jersey, negli Stati Uniti, in carica per la presidenza per il partito repubblicano alle prossime elezioni del 2024, ha fatto visita all'Ucraina, stando a quanto riferiscono media locali.Christie è il secondo candidato repubblicano a recarsi in Ucraina: prima di lui l'ex-vice-Presidente Mike Pence.Quest'ultimo ha infatti visitato il paese ucraino a giugno scorso.Christie ha incontrato il presidente ucraino Vladimir Zelensky, visitando i siti ove si sono avute battaglie, lo scorso anno, vicino a Kiev.Nel frattempo, il favorito nella corsa per la nomination del partito repubblicano, l'ex-POTUS Donald Trump, ha dichiarato di poter risolvere la crisi ucraina in corso in 24 ore se eletto.

https://it.sputniknews.com/20230804/incriminazione-trump-lamministrazione-in-carica-tenta-di-compromettere-una-sua-seconda-candidatura-17408617.html

usa

ucraina

washington

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, elezioni, candidato, presidenza, candidato alla presidenza, visita, ucraina, vladimir zelensky, geopolitica, diplomazia, mondo, washington, repubblicani (partito usa)