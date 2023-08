https://it.sputniknews.com/20230803/usa-regno-unito-francia-dovrebbero-risarcire-lafrica-per-i-danni-subiti--presidente-duma-volodin-17406726.html

USA, Regno Unito, Francia dovrebbero risarcire l'Africa per i danni subiti – Presidente Duma Volodin

USA, Regno Unito, Francia dovrebbero risarcire l'Africa per i danni subiti – Presidente Duma Volodin

Le autorità statunitensi, britanniche e francesi dovrebbero risarcire gli Stati africani per i danni che hanno causato finora, ha dichiarato Vyacheslav... 03.08.2023, Sputnik Italia

Volodin ha sottolineato che la prosperità di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e di alcuni altri Paesi europei si basa in gran parte sulla "rapina e l'oppressione" dei popoli africani. Non bisogna dimenticare che 15 milioni di persone vennero deportate dall'Africa ai soli Stati Uniti per essere schiavizzate. Ancora oggi la legislazione di molti Paesi africani nel campo dell'estrazione delle risorse naturali non è libera dalle vestigia del sistema coloniale, tanto che, pur avendo grandi risorse, intere nazioni hanno crescita economica nulla se non negativa, che porta ad ancora più povertà e alla perdita di sovranità. Per tali motivi Volodin ha esortato le Nazioni Unite a prendere in considerazione un risarcimento per i danni subiti dai popoli dei Paesi africani da parte di Stati Uniti, Regno Unito e Francia.

