Spesa globale per esplorazione petrolio e gas aumenta nel 2023, ma i volumi scoperti diminuiscono

03.08.2023

"La spesa per l'esplorazione convenzionale di petrolio e gas è in crescita e si prevede che quest'anno supererà i 50 miliardi di dollari, la cifra più alta dal 2019, ma gli operatori stanno ancora aspettando i risultati sperati", ha dichiarato la società in un comunicato. La dichiarazione ha aggiunto che le compagnie hanno scoperto 2,6 miliardi di barili di petrolio equivalente (boe) nella prima metà del 2023, un valore inferiore del 42% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In particolare, sono stati scoperti 55 giacimenti, rispetto agli 80 dei primi sei mesi del 2022. Allo stesso tempo, le società di esplorazione che cercano di capitalizzare l'aumento della domanda di combustibili fossili e di trovare ulteriori risorse di petrolio e gas stanno dando priorità a sviluppi offshore costosi e ad alto rischio, si legge nel comunicato. Sei grandi compagnie petrolifere e del gas - ExxonMobil, BP, Shell, TotalEnergies, Eni e Chevron - dovrebbero spendere circa 7 miliardi di dollari per l'esplorazione nel 2023, con un aumento di circa il 10% rispetto al 2022, si legge nel comunicato.

