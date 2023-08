https://it.sputniknews.com/20230803/si-progetta-una-ferrovia-lungo-tutto-lafghanistan-la-russia-invitata-a-prender-parte-al-piano-17407464.html

Si progetta una ferrovia lungo tutto l'Afghanistan: la Russia invitata a prender parte al piano

Si progetta una ferrovia lungo tutto l'Afghanistan: la Russia invitata a prender parte al piano

Si trarra di un'idea già vagheggiata 2 anni fa da Pakistan, Afghanistan e Uzbekistan, ma esauritasi per mancanza di risorse. 03.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-03T17:54+0200

2023-08-03T17:54+0200

2023-08-03T17:54+0200

afghanistan

russia

kazakistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/13233860_0:100:1522:956_1920x0_80_0_0_413a276f00dba1307cadfb8d6837cf9b.jpg

Il ministro dei trasporti del governo afgano annuncia la partecipazione russa al progetto di una grande linea trans-afgana.Nel corso di un forum economico bilaterale tra Afghanistan e Kazakhstan tenutosi in Astana, lo stesso ministro dichiara:In effetti il progetto è ambizioso: una nuova linea di comunicazione lunga oltre 600 km, la cui costruzione richiederebbe un quinquennio e circa 5 miliardi di dollari, finalizzato a collegare l'occidente europeo fino al sub-continente indiano. L'idea già vagheggiata 2 anni fa da Pakistan, Afghanistan e Uzbekistan, ma esauritasi per mancanza di risorse, potrebbe ora rivitalizzarsi grazie al coinvolgimento di Russia e Kazakhstan, suggellata - come dice il ministro - dalla creazione di centro comune di coordinamento russo-kazako-afgano in Kabul.

afghanistan

russia

kazakistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

afghanistan, russia, kazakistan