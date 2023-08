https://it.sputniknews.com/20230803/partnership-atomica-la-russia-consegna-un-reattore-nucleare-alla-centrale-elettrica-cinese-17407589.html

Partnership atomica: la Russia consegna un reattore nucleare alla centrale elettrica cinese

Partnership atomica: la Russia consegna un reattore nucleare alla centrale elettrica cinese

La Russia ha consegnato con successo un contenitore per reattori nucleari e altre attrezzature per l'unità 7 della centrale nucleare di Tianwan in Cina, hanno... 03.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-03T20:32+0200

2023-08-03T20:32+0200

2023-08-03T20:32+0200

russia

mosca

tecnologie

fisica

reattore nucleare

cina

sviluppo

relazioni internazionali

pechino

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/87/10/871057_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a298f3aec0a1ce020f4c2f0532f4bab6.jpg

Il contenitore del reattore per l'unità 7 della centrale nucleare di Tianwan è stato prodotto presso la fabbrica della centrale nucleare Atommash a Volgodonsk, nella regione di Rostov, che fa parte di Rosatom, la società statale russa per l'energia nucleare.A giugno, il contenitore del reattore, insieme a 4 generatori di vapore, 3 corpi principali della pompa di circolazione e un pressurizzatore, è stato spedito dal porto di San Pietroburgo al porto internazionale di Lianyungang, in Cina.Dopo un viaggio di due mesi, il materiale è arrivato alla centrale nucleare di Tianwan.Alexey Bannik, vice-Presidente di Atomstroyexport ASE per i progetti in Cina e i progetti futuri, ha dichiarato a Sputnik che all'arrivo, il contenitore del reattore VVER-1200, che pesa 334,2 tonnellate ed è lungo 12 metri, così come tutte le altre apparecchiature, sarà sottoposto a un'ispezione obbligatoria attraverso un processo di controllo degli ingressi doganali.Il cliente cinese, Atomstroyexport (anch'esso parte di Rosatom), e gli specialisti del produttore russo ispezioneranno meticolosamente i prodotti russi. Se entrambe le parti daranno una valutazione positiva, inizieranno i preparativi per l'installazione delle apparecchiature all'interno dell'edificio del reattore.Attualmente, l'installazione della struttura a cupola per l'unità 7 della centrale nucleare di Tianwan è stata completata. L'installazione e il montaggio della gru polare all'interno dell'edificio hanno preceduto il processo.La parte russa si aspetta che quest'anno il contenitore del reattore per l'Unità 7 sarà collocato nella sua posizione designata, seguito dall'installazione di altre attrezzature e sistemi all'interno dell'edificio, ha detto Alexey Bannik, vice-presidente di Atomstroyexport (ASE) ha spiegato che i costruttori avrebbero prima sollevato il contenitore del reattore da una gru fino all'edificio del reattore, quindi trasportato attraverso un gateway di trasporto e infine installato all'interno dell'edificio utilizzando una gru polare. Questo processo richiede il massimo livello di abilità e precisione da parte degli specialisti dell'installazione.L'unità 7 dovrebbe produrre i suoi primi kilowatt di energia nel 2026 come da contratto.Parallelamente al progetto della centrale nucleare di Tianwan, un altro progetto NPP implementato dalla Russia, la Xudabao NPP, noto anche come Xudapu, è in fase di sviluppo anche in Cina. Alla fine di luglio, la cupola è stata installata nell'edificio del reattore dell'unità 3. La parte russa attende con impazienza la consegna del contenitore del reattore al cantiere in autunno.La centrale nucleare di Xudapu si trova nella provincia di Liaoning, in Cina. Le unità di potenza 3 e 4 sono state costruite secondo i progetti russi e soddisfano tutti i moderni requisiti di sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).La Rosatom Corporation sta portando avanti la progettazione e la costruzione del progetto. La cerimonia di posa della prima pietra per le nuove unità presso la centrale nucleare di Xudapu si è svolta nel maggio 2021, con la partecipazione di Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping in videoconferenza.

russia

mosca

cina

pechino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, tecnologie, fisica, reattore nucleare, cina, sviluppo, relazioni internazionali, pechino, diplomazia, geopolitica, mondo, rosatom, aiea