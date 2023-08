https://it.sputniknews.com/20230803/niger-bloccate-le-trasmissioni-di-france-24-e-rfi-nel-paese-17408002.html

Niger: bloccate le trasmissioni di France 24 e RFI nel Paese

A una settimana dal colpo di stato in Niger, il canale televisivo France 24 e l'emittente radiofonica francese RFI si sono viste interrotte le trasmissioni nel... 03.08.2023, Sputnik Italia

Come da comunicato del gruppo media France Media Monde le trasmissioni delle due emittenti francesi RFI (Radio France Internationale) e del canale televisivo France 24 sono state interrotte in Niger.L'interruzione ad una settimana dal colpo di stato che ha interessato il paese africano.Le due emittenti sono attualmente tra i principali gruppi diffusi nel continente africano, con una vasta offerta e una vasta copertura in svariati paesi francofoni.Gli stessi media sono stati bloccati in Mali e Burkina Faso negli ultimi mesi.Il golpe in Niger ha avuto luogo lo scorso 26 luglio, quando uomini della Guardia presidenziale ha posto agli arresti il presidente te Mohamed Bazoum.Sono stati chiusi i confini nazionali ed è stato dichiarato il coprifuoco.A seguito di tali fatti, il comando delle forze armate ha dichiarato solidarietà ai golpisti.Il comandante della Guardia presidenziale, generale Abdurahman Tchiani, è apparso in tv il 28 luglio dichiarandosi come capo del "Consiglio nazionale per la difesa della Patria”.Il Consiglio è formato dai golpisti.

