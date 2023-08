https://it.sputniknews.com/20230803/lambasciatore-cinese-in-russia-ritiene-che-la-nato-possa-scatenare-una-nuova-guerra-fredda-17406500.html

L'ambasciatore cinese in Russia ritiene che la NATO possa scatenare una nuova guerra fredda

L'ambasciatore cinese in Russia ritiene che la NATO possa scatenare una nuova guerra fredda

L'ambasciatore ha sottolineato che oggi "i Paesi sono interdipendenti e integrati in una comunità di destino comune". 03.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-03T09:49+0200

2023-08-03T09:49+0200

2023-08-03T09:49+0200

nato

russia

cina

guerra fredda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/882/29/8822995_0:178:3943:2396_1920x0_80_0_0_54bf0210a90c85272da38da841d8e85f.jpg

L'espansione del blocco NATO verso est aumenterà le tensioni regionali e potrebbe provocare una nuova guerra fredda. Lo ha dichiarato l'ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui in un'intervista. L'ambasciatore ha sottolineato che oggi "i Paesi sono interdipendenti e integrati in una comunità di destino comune". Secondo il diplomatico, l'avanzamento dell'Alleanza Nord Atlantica nella regione Asia-Pacifico "non incontra sostegno", la comunità internazionale vi resiste, "anche tra i membri della NATO si sentono voci di opposizione". A questo proposito, Hanhui ha ricordato come "il presidente francese Emmanuel Macron si sia pubblicamente opposto all'istituzione di un ufficio di collegamento della NATO in Giappone, sottolineando che "lo statuto dell'Alleanza limita chiaramente l'ambito geografico al Nord Atlantico, e il Giappone chiaramente non è compreso in quell'ambito".

russia

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nato, russia, cina, guerra fredda