L'annuncio dato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, quest'oggi:Per quanto riguarda la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin, il portavoce Peskov ha sottolineato che quest'ultimo parteciperà in videoconferenza, mentre il ministro degli Esteri Sergey Lavrov lavorerà sul posto:All'inizio della giornata di oggi è stato annunciato che il primo ministro indiano Narendra Modi ha rifiutato di partecipare di persona al vertice BRICS.Modi verrà sostituito come da annuncio dal Vice-presidente o dal ministro degli Affari Esteri dell'India.Il prossimo vertice dei Paesi del Brics è previsto a Johannesburg dal 22 al 24 agosto.Il Brics rappresenta un raggruppamento di Paesi con intento di avviare e sostenere i reciproci scambi commerciali. Partecipano all'organizzazione Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, da cui l'acronimo.Fondata in occasione del forum economico di San Pietroburgo del 2006, rappresenta una popolazione totale, considerata quelle dei Paesi partecipanti al Brics, nella sua interezza, pari a 3,21 miliardi di persone.

Cremlino: la Russia parteciperà a pieno titolo al vertice Brics

