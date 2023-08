https://it.sputniknews.com/20230802/russia-e-sudafrica-concordano-la-cooperazione-nella-produzione-di-combustibile-nucleare-17405134.html

Russia e Sudafrica concordano la cooperazione nella produzione di combustibile nucleare

Russia e Sudafrica concordano la cooperazione nella produzione di combustibile nucleare

TVEL, una società di combustibili della russa Rosatom, e la South African Atomic Energy Corporation (Necsa) hanno firmato un memorandum di cooperazione nel... 02.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-02T14:46+0200

2023-08-02T14:46+0200

2023-08-02T14:46+0200

russia

sudafrica

economia

nucleare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/19/9347472_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_27000b5f4ff0da8a2da4fccab6c84449.jpg

"Entrambe le società mirano a combinare le competenze esistenti in questo settore e un'ulteriore interazione per sviluppare capacità pertinenti", afferma il comunicato sul sito web di TVEL.Da parte di TVEL, il documento è stato firmato da Oleg Grigoriev, Vicepresidente senior per il commercio e gli affari internazionali, da parte di Necsa, dal direttore generale Loyiso Tyabashe."Il memorandum indica gli obblighi di Necsa e TVEL per rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo dell'uso dell'energia atomica per scopi pacifici. Ciò è particolarmente importante per il Sudafrica, poiché apre la possibilità di ripristinare le capacità produttive per la produzione e la fornitura di combustibile nucleare", ha detto Tyabashe.TVEL, a sua volta, ha ricordato che Necsa è una delle aziende più esperte nel settore nucleare globale con una vasta gamma di competenze."Siamo convinti che la nostra cooperazione con un partner così rispettato darà un contributo significativo all'aumento della sostenibilità della generazione nucleare globale", ha sottolineato Grigoriev.Il memorandum è stato firmato sullo sfondo dei preparativi del Sudafrica per il vertice BRICS di agosto. Questo documento sarà un passo importante verso l'aumento della sostenibilità della generazione nucleare nei paesi BRICS, ha aggiunto TVEL.

russia

sudafrica

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, sudafrica, economia, nucleare