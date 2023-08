https://it.sputniknews.com/20230802/reuters-il-brasile-si-oppone-allallargamento-dei-brics-17404411.html

Reuters: il Brasile si oppone all'allargamento dei BRICS

Il Brasile è il principale oppositore dell'allargamento dei BRICS, riporta l'agenzia Reuters tre fonti del governo brasiliano. 02.08.2023, Sputnik Italia

brasile

brics

politica

“Un allargamento può trasformare un blocco in qualcos'altro. La posizione del Brasile era legata alla coesione del gruppo e alla conservazione del nostro spazio in un gruppo di paesi importanti", ha affermato una fonte.Si specifica che le autorità aderiranno alla posizione di espandere gradualmente e sostenere l'equilibrio regionale mantenendo la leadership dei cinque membri permanenti dell'alleanza.“Ad un certo punto il Brasile dovrà cedere, perché siamo realisti, non è nella nostra natura bloccare qualcosa. Ma non ci farà bene", ha aggiunto un'altra fonte.Il portavoce del leader russo Dmitry Peskov aveva affermato in precedenza che i paesi BRICS intendono discutere i dettagli dell'allargamento dell'associazione.

brasile, brics, politica