Il capo dello Stato ha osservato che i paracadutisti che partecipano all'operazione speciale in Ucraina continuano con dignità le tradizioni patriottiche delle forze aviotrasportate.“Risolvono i compiti assegnati con onore, mostrano coraggio, forza d'animo e carattere inflessibile, difendono la Russia fianco a fianco con i loro compagni”, ha sottolineato il presidente.Molte generazioni di soldati e ufficiali hanno sempre svolto il loro dovere con dignità e hanno scritto pagine indimenticabili negli annali delle truppe russe, ha detto Putin.Il presidente russo è convinto che i soldati delle forze aviotrasportate non deluderanno mai e difenderanno sempre gli interessi nazionali dello Stato.Il ministro della Difesa russo, generale dell'esercito Sergey Shoigu, nelle sue congratulazioni al personale militare delle forze aviotrasportate ha affermato che nel corso dell'operazione militare speciale in Ucraina, i paracadutisti russi stanno mostrando eroismo, coraggio e assistenza reciproca senza pari."Oggi, come prima, il personale militare delle Forze aviotrasportate è un vero professionista, che maneggia abilmente i più recenti sistemi d'arma, in grado di agire in modo chiaro e fluido, risolvendo i compiti più complessi in qualsiasi situazione. Sono sicuro che i paracadutisti continueranno a difendere con onore gli interessi nazionali della Russia", ha detto Shoigu.Il compleanno delle forze aviotrasportate è considerato il 2 agosto 1930, quando un'unità di 12 persone sbarcò per la prima volta sui paracadute durante le esercitazioni di questo tipo di truppe vicino a Voronezh per svolgere un compito tattico.

