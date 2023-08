https://it.sputniknews.com/20230802/prospettive-delleconomia-dei-paesi-brics-17406148.html

Prospettive dell'economia dei Paesi BRICS

Prospettive dell'economia dei Paesi BRICS

Il Sudafrica, che ha assunto la presidenza di turno dei BRICS a gennaio, ospiterà il 15° vertice dell'organizzazione dal 22 al 24 agosto. 02.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-02T17:29+0200

2023-08-02T17:29+0200

2023-08-02T17:29+0200

infografica

multimedia

brics

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/02/17405978_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a590dd5f03e58a29ec7ceeb6c5141202.png

I BRICS uniscono le più grandi economie in via di sviluppo del mondo: Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Numerosi altri Paesi intendono aderire, tra cui Algeria, Argentina, Egitto, Iran, Indonesia, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti e diversi altri Stati.Il summit dei BRICS 2023 si terrà a Johannesburg presso il Sandton International Convention Center dal 22 al 24 agosto.Date un'occhiata all'infografica di Sputnik per conoscere le economie dei Paesi BRICS:

brics

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

infografica, multimedia, brics, economia, инфографика