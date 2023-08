https://it.sputniknews.com/20230802/partigiani-ucraini-confermano-la-distruzione-di-punti-di-dislocazione-di-mercenari-stranieri-17405442.html

Ucraini filorussi confermano la distruzione di punti di dislocazione di mercenari stranieri

Ucraini filorussi confermano la distruzione di punti di dislocazione di mercenari stranieri

La base di manutenzione della flotta ucraina a Izmail, dove venivano riparate le navi militari ucraine, così come altre strutture portuali, tra cui punti di... 02.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-02T15:36+0200

2023-08-02T15:36+0200

2023-08-02T15:37+0200

la situazione in ucraina

russia

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/02/17405289_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_bc7ecc6150fdb193acc5c0f13d8266f6.jpg

Lo ha dichiarato a Sputnik il coordinatore dei partigiani di Nikolaev, Sergey Lebedev, citando le sue fonti a Izmail.I media ucraini hanno riferito oggi di un incendio in un deposito di petrolio a Izmail, nella regione di Odessa, a seguito di esplosioni, oltre a danni alle infrastrutture portuali, un elevatore, un terminal marittimo e l'edificio della compagnia di navigazione ucraina del Danubio. Successivamente, Reuters ha riferito che i lavori del porto di Izmail sono stati sospesi."A seguito dello attacco missilistico, è stato colpito un deposito di petrolio, che è bruciato per diverse ore. È stata colpita una base di manutenzione della flotta, dove venivano riparate le navi, comprese le barche militari ucraine. C'è stato un colpo nell'edificio del terminal marittimo - lungo l'argine di Kapikrayan, dove, secondo i partigiani, c'erano militari stranieri, molto probabilmente rumeni", ha affermato il partigiano ucraino.Commentando il video dei partigiani di Izmail e fornito a Sputnik, il coordinatore ha spiegato che nel video registrato dai partigiani si vede il risultato del colpo all'edificio dell'amministrazione della compagnia di navigazione. Le riprese notturne mostrano la difesa aerea ucraina in azione e poi si sente un'esplosione.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, difesa