https://it.sputniknews.com/20230802/niger-annuncia-la-riapertura-delle-frontiere-con-cinque-paesi-17404120.html

Niger annuncia la riapertura delle frontiere con cinque paesi

Niger annuncia la riapertura delle frontiere con cinque paesi

Le autorità del Niger hanno riaperto le frontiere con i Paesi limitrofi, chiuse dopo il colpo di stato nel Paese, ha riferito Agence France-Presse, citando un... 02.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-02T09:21+0200

2023-08-02T09:21+0200

2023-08-02T09:21+0200

niger

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/545/52/5455268_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3702a0374781f8ecda3319bc4c9aba02.jpg

"Le frontiere terrestri e aeree con Algeria, Burkina Faso, Libia, Mali e Ciad sono state riaperte da oggi", ha affermato un funzionario militare. Tuttavia, il suo nome e la sua posizione non sono specificati.In precedenza, i militari in Niger avevano annunciato la destituzione del presidente Mohamed Bazoum, la chiusura delle frontiere e l'introduzione del coprifuoco. Prima di allora, i militari della guardia presidenziale hanno bloccato il palazzo presidenziale nella capitale del Paese, Niamey. L'ufficio di Bazoum ha affermato che l'esercito non ha sostenuto i ribelli, ma in seguito il comando delle forze armate ha dichiarato loro solidarietà.Il Presidente è ancora in residenza. Venerdì il comandante della Guardia presidenziale, generale Tchiani, è apparso alla tv di stato in Niger come capo del “Consiglio nazionale per la difesa della Patria” formato dai golpisti.

niger

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

niger, politica