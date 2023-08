https://it.sputniknews.com/20230802/intervento-militare-dellecowas-in-niger-sarebbe-lultima-opzione-da-considerare---media-17405547.html

Intervento militare dell'ECOWAS in Niger sarebbe l'ultima opzione da considerare - media

Intervento militare dell'ECOWAS in Niger sarebbe l'ultima opzione da considerare - media

I rappresentanti della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) hanno affermato che un intervento militare in Niger, dove ha avuto luogo... 02.08.2023, Sputnik Italia

In precedenza, è stato reso noto che la delegazione dell'ECOWAS, guidata dall'ex capo della Nigeria Abdulsalami Abubakar, è in Niger per colloqui con i ribelli che hanno organizzato un colpo di stato nel Paese. I media avevano precedentemente riferito che i paesi dell'ECOWAS stavano valutando l'opzione di un intervento militare se le autorità ribelli del Niger non avessero accolto l'ultimatum: entro sette giorni dalla rivolta, rilasciare il presidente catturato Mohamed Bazoum e ripristinare l'ordine costituzionale nel Paese."L'opzione militare è l'ultima opzione sul tavolo dei negoziati... ma dobbiamo prepararci a questa possibilità", ha detto il commissario dell'ECOWAS Abdulfatar Musa in una riunione sul Niger nella capitale della Nigeria, Abuja. In precedenza, i militari del Niger, durante un discorso alla televisione nazionale, avevano affermato che il presidente Mohamed Bazoum è stato destituito, i confini sono stati chiusi ed è stato annunciato il coprifuoco. Prima di allora, i militari della guardia presidenziale hanno bloccato il palazzo presidenziale nella capitale del Paese, Niamey. L'ufficio di Bazoum ha affermato che l'esercito non ha sostenuto i ribelli, ma in seguito il comando delle forze armate ha dichiarato loro solidarietà.Il Presidente è ancora in residenza. Bazoum sta bene, si sente bene, ha comunicato a Sputnik il ​​presidente della Commissione dell'Unione Africana Moussa Faki Mahamat. Venerdì il comandante della guardia presidenziale, generale Abdourahamane Tchiani, è apparso alla tv di stato in Niger come capo del “Consiglio nazionale per la difesa della Patria” formato dai golpisti.

