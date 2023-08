https://it.sputniknews.com/20230802/die-welt-il-conflitto-in-ucraina-potrebbe-essere-congelato-in-inverno-17405829.html

Die Welt: il conflitto in Ucraina potrebbe essere congelato in inverno

Die Welt: il conflitto in Ucraina potrebbe essere congelato in inverno

Gli stati occidentali useranno pressioni per costringere l'Ucraina ad accettare un cessate il fuoco con la Russia alla luce della mancanza di seri successi... 02.08.2023, Sputnik Italia

“La controffensiva ucraina va avanti da 60 giorni, con scarso successo ed enormi perdite. Kiev non sarà in grado di respingere l'aggressore russo. Tutto indica che questo conflitto sarà congelato. L'Ucraina è in una pessima posizione, almeno per quanto riguarda le sue stesse dichiarazioni sul desiderio di riconquistare tutti i territori", afferma l’articolo.Gli autori del quotidiano aggiungono che è improbabile che Kiev possa mai portare a termine i suoi piani, e il congelamento del conflitto sarà probabilmente simile alla "versione coreana" dell'accordo con l'apparizione della linea di contatto.Die Welt sottolinea che l'Occidente riconosce l'incapacità delle forze armate ucraine "di compiere avanzate sostenibili e conquiste su larga scala nonostante le moderne attrezzature".

