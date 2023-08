https://it.sputniknews.com/20230802/asia-times-kiev-usa-le-armi-nato-per-attaccare-la-russia-nonostante-le-promesse-degli-usa-17404218.html

Asia Times: Kiev usa le armi NATO per attaccare la Russia nonostante le promesse degli USA

Le armi occidentali vengono utilizzate per attaccare la Russia nonostante le promesse fatte da Kiev a Washington, scrive Stephen Bryen per Asia Times. 02.08.2023, Sputnik Italia

"Droni americani e missili da crociera <...> forniti dagli Stati Uniti sono usati quotidianamente dall'Ucraina", si legge nell’articolo.L'esperto ricorda le affermazioni del Pentagono secondo cui "nessuna arma degli USA verrà usata sul territorio russo". Ma questa è una vera e propria bugia, dice l'autore."Gli Stati Uniti inoltre non riescono a spiegare adeguatamente cosa sta facendo il Global Hawk (drone da ricognizione strategico, ndr) spiando il territorio russo, presumibilmente per aiutare l'Ucraina a colpire obiettivi russi, sia militari che civili", osserva l’autore.Bryen giunge alla conclusione che la risoluzione del conflitto in Ucraina sta diventando sempre meno probabile.

