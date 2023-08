https://it.sputniknews.com/20230802/ankara-annuncia-il-viaggio-di-putin-in-turchia-per-colloqui-con-erdogan-17405015.html

Ankara annuncia il viaggio di Putin in Turchia per colloqui con Erdogan

I presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, hanno concordato la visita del leader russo in una conversazione telefonica tenutasi... 02.08.2023, Sputnik Italia

"Il presidente Erdogan ha avuto una conversazione telefonica mercoledì con il presidente russo Vladimir Putin. Durante la conversazione, i leader hanno raggiunto un accordo sulla visita di Putin in Turchia", si legge nella nota dell’ufficio a disposizione di Sputnik.La data della visita non viene specificata.Inoltre, Erdogan ha assicurato a Putin che Ankara continuerà i suoi sforzi per riavviare l'accordo sul grano. A suo avviso, se l'iniziativa del Mar Nero non funziona per molto tempo, non andrà a vantaggio di nessuno. Durante la conversazione, il leader turco ha descritto l'accordo come un "ponte di pace".Putin ha delineato la posizione della Russia sull'accordo sul grano, ha confermato la sua disponibilità a tornarci non appena l'Occidente avrà adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti della Russia, ha comunicato il Cremlino.

