Russia lancia il visto elettronico unico per gli stranieri

Russia lancia il visto elettronico unico per gli stranieri

Martedì 1° agosto, la Russia ha lanciato un servizio per il rilascio di visti elettronici per i turisti stranieri.

Il visto elettronico è un visto per ingresso singolo, il suo periodo di validità è di 60 giorni dalla data di emissione con un soggiorno consentito in Russia per non più di 16 giorni.Gli stranieri possono richiedere un visto tramite un apposito sito web del ministero degli Esteri o utilizzando un'applicazione mobile. I viaggiatori devono presentare una domanda per il suo rilascio non oltre quattro giorni prima della data prevista di ingresso in Russia.Si specifica che il costo di un visto è di circa 52 dollari (47 euro).Inizialmente, la legge adottata nel 2020 comprendeva 52 paesi, si tratta di paesi europei, come Austria, Andorra, Belgio, Ungheria, Germania, Danimarca, Spagna, Italia e altri, gli stati del Medio Oriente, tra cui Iran, Kuwait, Arabia Saudita e altri, oltre a Giappone, Turchia, Cina, tra cui Taiwan, Corea del Nord, India e altri paesi di altre parti del mondo.Il governo russo ha successivamente ampliato questo elenco per inserire paesi come Vietnam, Cambogia e Myanmar, consentendo così ai cittadini di 55 paesi di visitare la Russia con il visto elettronico.

