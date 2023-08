https://it.sputniknews.com/20230801/poliziotti-e-membri-della-difesa-territoriale-ucraini-costretti-a-consegnare-i-biomateriali---fonte-17403069.html

Dal 20 luglio, il comando militare ucraino ha intensificato la raccolta di materiale di donazione e biometrico da membri della difesa territoriale e agenti di... 01.08.2023, Sputnik Italia

Lo ha comunicato a Sputnik da un dipendente delle forze dell'ordine russe, citando fonti nelle formazioni di volontari ucraini."Secondo le informazioni dalle nostre fonti dalle unità di volontari delle Forze armate ucraine, dal 20 luglio nelle regioni di Zaporizhye e Odessa si è intensificato il lavoro per raccogliere potenziale di donazione e biometrico tra i dipendenti della difesa territoriale e della polizia nazionale. In conformità con la decisione del comando, si baserà sulla polizia nazionale in retrovie e sui cittadini che sono membri degli organi locali di difesa territoriale", ha detto l’interlocutore dell’agenzia.Secondo le sue fonti, questo processo si basa sulla Risoluzione recentemente adottata del Consiglio dei Ministri dell'Ucraina n. 620 del 19 giugno 2023 sulla "Procedura per la selezione di materiale biologico da membri di formazioni volontarie di comunità territoriali e la loro conservazione" e la legge dell'Ucraina "Sulla registrazione statale delle informazioni genomiche umane" ."Entro il 25 agosto, i capi dei dipartimenti sono tenuti a garantire l'interazione con le istituzioni mediche loro assegnate. Nel corso del lavoro pianificato, entro il 19 agosto si prevede di determinare il numero totale di potenziali donatori, condurre test sulla qualità del loro sangue, determinare i possibili volumi del suo prelievo e iniziare anche la preparazione diretta", ha aggiunto.La fonte ha spiegato che dovrebbe essere prelevato materiale biologico dal personale di queste unità, per il quale i militari e la polizia stessi devono dare il loro consenso volontario."Ciò è dovuto alla necessità di identificazione in caso di morte. Se rifiutano, sono minacciati di licenziamento, il che pone rischio di essere mobilitati e inviati al fronte", ha detto la fonte.Secondo i funzionari delle forze russe, le attività pianificate sono molto probabilmente volte a semplificare il sistema di trapianto di organi e tessuti in caso di necessità della loro consegna rapida.

