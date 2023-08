https://it.sputniknews.com/20230801/politico-zelensky-in-caso-di-morte-sara-formalmente-sostituito-dal-capo-della-verkhovna-rada-17403294.html

Politico: Zelensky in caso di morte sarà formalmente sostituito dal capo della Verkhovna Rada

Politico: Zelensky in caso di morte sarà formalmente sostituito dal capo della Verkhovna Rada

In caso di morte del presidente dell'Ucraina, il potere nel Paese passerà al capo della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, ma non gode della fiducia della... 01.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-01T13:58+0200

2023-08-01T13:58+0200

2023-08-01T13:58+0200

la situazione in ucraina

ucraina

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/19/16828372_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_20ce5fa4f2aa0da2ca2a31724fafa03c.jpg

L'Ucraina ha un piano per la morte del presidente Volodymyr Zelensky, scrive Politico, citando interviste con esperti e funzionari ucraini.Ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione dell'Ucraina, in caso di cessazione anticipata dei poteri del presidente, le sue funzioni fino alle prossime elezioni sono assunte dal presidente della Verkhovna Rada dell'Ucraina.Tuttavia, l'attuale presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, membro del partito "Servo del popolo" di Zelensky - non gode di ampi consensi nei sondaggi dell'opinione pubblica, solo il 40% dei cittadini del Paese si fida di lui, sottolinea Politico.Tuttavia, in caso di morte di Zelensky, questo non avrà importanza, sottolinea il giornale. In Ucraina “c'è un forte gruppo dirigente” che è in grado di prendere il controllo, scrive Politico. Questo corpo collettivo può includere Stefanchuk, che svolgerà funzioni di rappresentanza, il capo dello staff di Zelensky, Andriy Yermak, il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba e il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov.Il fatto che l'Ucraina abbia dei piani in caso di morte di Zelensky è stato menzionato anche l'anno scorso dal Segretario di Stato americano Antony Blinken. "Gli ucraini hanno piani, di cui non parlerò né entrerò nei dettagli, per garantire quella che chiameremmo 'continuità del governo' in un modo o nell'altro", ha detto a CBS News l'anno scorso.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, politica