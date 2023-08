https://it.sputniknews.com/20230801/pechino-definisce-aiuti-militari-degli-usa-a-taiwan-uninterferenza-negli-affari-interni-della-cina-17402702.html

Pechino definisce aiuti militari degli USA a Taiwan un'interferenza negli affari interni della Cina

Pechino definisce aiuti militari degli USA a Taiwan un'interferenza negli affari interni della Cina

Il portavoce del ministero della Difesa cinese Tan Kefei in un briefing di martedì ha definito gli aiuti militari di Washington a Taiwan una flagrante... 01.08.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva ordinato di stanziare 345 milioni di dollari per gli aiuti alla difesa a Taiwan."Gli Stati Uniti, fornendo assistenza militare a Taiwan, stanno interferendo in maniera flagrante negli affari interni della Cina, causando gravi danni alla sua sovranità e ai suoi interessi di sicurezza, mettendo in pericolo la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. Ci opponiamo categoricamente a questo e abbiamo già fatto una presentazione seria agli Stati Uniti", ha detto Tan Kefei.Ha sottolineato che la questione di Taiwan colpisce gli interessi fondamentali della Cina ed è una linea rossa nelle relazioni Cina-USA che non dovrebbe essere oltrepassata."Esortiamo gli Stati Uniti a fermare ogni forma di interazione militare con Taiwan e ad andare oltre lungo il sentiero pericoloso e fuorviante", ha detto, aggiungendo che l'esercito cinese sta monitorando da vicino la situazione a Taiwan e mantiene un alto grado della prontezza al combattimento.La situazione intorno a Taiwan si è notevolmente aggravata dopo la visita sull'isola all'inizio di agosto del 2022 da parte dell'allora portavoce della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi. La Cina, che considera l'isola una sua provincia, ha condannato la visita del politico americano. Pechino ha visto il sostegno di Washington al separatismo taiwanese in questa fase e ha tenuto esercitazioni militari su larga scala.Le relazioni ufficiali tra il governo centrale della Cinae la sua provincia insulare furono interrotte nel 1949, dopo che le forze del Kuomintang guidate da Chiang Kai-shek, sconfitte in una guerra civile con il Partito Comunista Cinese, si trasferirono a Taiwan. I contatti commerciali e informali tra l'isola e la Cina continentale sono ripresi alla fine degli anni '80. Dall'inizio degli anni '90, le parti hanno iniziato a contattare attraverso organizzazioni non governative: l'Associazione di Pechino per lo sviluppo delle relazioni attraverso lo Stretto di Taiwan e la Taipei Cross-Strait Exchange Foundation.

