Ministro del Commercio indonesiano accusa l'UE di politica incoerente

Ministro del Commercio indonesiano accusa l'UE di politica incoerente

Il ministro del Commercio indonesiano Zulkifli Hasan ha affermato che l'UE è incoerente nella sua politica ambientale. 01.08.2023

"L'Unione Europea è incoerente: dice che il caffè danneggia l'ambiente, ma allo stesso tempo compra da noi il carbone. Perché il caffè fa più danni all'ambiente del carbone? Incoerente", ha detto il ministro, intervenendo al seminario Food Agri Insight on Location martedì.Un altro esempio di incoerenza del blocco, secondo Hasan, è la tassa del 20% sulle esportazioni di tonno dall'Indonesia."Tuttavia, i paesi dell'UE accettano il nostro tonno in container illegali. Si accontentano di tutto, purché tutto avvenga nel loro interesse", ha spiegato il funzionario. Ha anche ribadito la sua forte opposizione alle norme anti-deforestazione dell'Unione Europea (EUDR). Quasi tutti i prodotti indonesiani come cacao, caffè, olio di palma, gomma, chiodi di garofano e legname sono interessati da questa legge, ha sottolineato.

