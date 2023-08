https://it.sputniknews.com/20230801/ministero-difesa-russo-sventati-i-tentativi-di-attacco-di-tre-droni-ucraini-su-siti-a-mosca-17402491.html

Ministero Difesa russo: sventati i tentativi di attacco di tre droni ucraini su siti a Mosca

La scorsa notte, il regime di Kiev ha cercato di attaccare siti a Mosca e nella regione di Mosca con tre droni, ha riferito il ministero della Difesa. 01.08.2023, Sputnik Italia

"Due UAV ucraini sono stati distrutti in aria dai sistemi di difesa aerea sul territorio dei distretti di Odintsovo e Narofominsk nella regione di Mosca", si legge nella nota.Un altro drone, soppresso dai sistemi di guerra elettronica, ha perso il controllo e si è schiantato sul territorio del complesso Moscow City.In precedenza, il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin aveva dichiarato che un drone si è schiantato contro una delle torri del complesso Moscow City. Il sindaco ha osservato che è stata danneggiata la vetrata su un'area di 150 metri quadrati e, non ci sono informazioni sulle vittime.Questo non è il primo tentativo del regime di Kiev di organizzare un attacco terroristico a Mosca: domenica scorsa, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto un drone, due droni si sono schiantati a Moscow City.

