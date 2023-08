https://it.sputniknews.com/20230801/graziata-lex-consigliere-di-stato-del-myanmar-aung-san-suu-kyi-17403190.html

Graziata l'ex consigliere di Stato del Myanmar Aung San Suu Kyi

Graziata l'ex consigliere di Stato del Myanmar Aung San Suu Kyi

L'ex consigliere di Stato del Myanmar Aung San Suu Kyi è stata graziata dal Consiglio amministrativo di stato. Lo ha annunciato oggi il canale televisivo MRTV. 01.08.2023, Sputnik Italia

In onda del canale televisivo è stato fatto veder l'ordine delle autorità di graziare la politica.In precedenza, la leader della Lega Nazionale per la Democrazia era stata trasferita dal carcere a uno degli edifici governativi, dove ha incontrato il presidente del parlamento del Myanmar T Khun Mya.Nel novembre 2022, l'esercito del Myanmar ha rilasciato più di 6.000 prigionieri con un'amnistia, tra cui quattro stranieri. L'amnistia è stata annunciata in occasione della Giornata Nazionale.Il Myanmar è in fermento politico da quando i militari hanno organizzato un colpo di stato che ha arrestato i leader civili del paese, tra cui Aung San Suu Kyi, la mattina del 1° febbraio 2021.Successivamente, sono iniziate le proteste nel paese. I ribelli hanno consegnato al comandante in capo delle forze armate il generale Hlein. Il presidente Win Myint e Aung San Suu Kyi sono stati arrestati.

