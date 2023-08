https://it.sputniknews.com/20230801/francia-evacua-dal-niger-circa-200-cittadini-francesi-e-ue-17403593.html

Francia evacua dal Niger circa 200 cittadini francesi e UE

Francia evacua dal Niger circa 200 cittadini francesi e UE

La Francia auspica di evacuare dal Niger un centinaio di francesi e un centinaio di cittadini dell'Unione Europea che hanno espresso il desiderio di lasciare... 01.08.2023, Sputnik Italia

2023-08-01T15:08+0200

2023-08-01T15:08+0200

2023-08-01T15:08+0200

francia

ue

niger

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/08/01/17403574_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_2002821f44ec8a0e09c44d6571a68d88.jpg

"Considerando il colpo di stato in Niger e la situazione preoccupante, è stata presa la decisione di consentire a quei francesi che lo desiderano di lasciare il Paese... Sceglieremo gli aerei a partire da questo pomeriggio", ha detto il ministro.Ha osservato che il centro di crisi, creato sulla base del ministero degli Esteri francese, ha contattato tutti i cittadini che vivono in Niger. Gli aerei francesi partiranno per un volo diretto da Niamey a Parigi.“Secondo le nostre stime, un centinaio di francesi hanno espresso il desiderio di partire, così come un centinaio di europei. Il primo aereo è già in viaggio, ce ne sarà sicuramente un altro per garantire la rotazione. Auspichiamo di evacuare le persone in 24 ore", ha detto Colonna.Ha aggiunto che la Francia "si è assicurata le disposizioni necessarie" per effettuare l'evacuazione in uno spazio aereo chiuso.Secondo il ministero degli Esteri francese, circa 600 cittadini francesi vivono attualmente in Niger.

francia

niger

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

francia, ue, niger, politica