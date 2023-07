https://it.sputniknews.com/20230731/sudafrica-riceve-linvito-ai-colloqui-sullucraina-proposti-dallarabia-saudita-17401511.html

Sudafrica riceve l'invito ai colloqui sull'Ucraina proposti dall'Arabia Saudita

Sudafrica riceve l'invito ai colloqui sull'Ucraina proposti dall'Arabia Saudita

Il Sudafrica è stato invitato ai colloqui di pace sull'Ucraina proposti dall'Arabia Saudita, ha confermato a Sputnik Vincent Magwenya, portavoce dell'ufficio... 31.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-31T12:45+0200

2023-07-31T12:45+0200

2023-07-31T12:45+0200

la situazione in ucraina

arabia saudita

sudafrica

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/9751725_0:111:2980:1787_1920x0_80_0_0_f861700150ec6e3a67c8bdf09bb1a3fd.jpg

In precedenza, il Wall Street Journal aveva riferito, citando diplomatici, che l'Arabia Saudita intende tenere colloqui di pace sull'Ucraina a Gedda ad agosto, a cui inviteranno rappresentanti di 30 paesi, ma non la Russia. Tra gli invitati da Arabia Saudita e Ucraina ci sono Indonesia, Egitto, Messico, Cile e Zambia. Il Regno Unito, il Sudafrica, la Polonia e l'Unione Europea hanno confermato la loro partecipazione."Sì, il Sudafrica è stato invitato", ha detto Magwenya. Il portavoce dell'ufficio del presidente sudafricano ha affermato che i colloqui faranno seguito all'incontro di Copenaghen a giugno.A giugno si è tenuto a Copenaghen un incontro ad alto livello con rappresentanti di Brasile, India, Sudafrica e Cina, nonché con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, durante il quale è stato deciso di tenere colloqui di pace sull'Ucraina a luglio. Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha affermato che il Cremlino non è a conoscenza di alcun piano per tali negoziati.

arabia saudita

sudafrica

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

arabia saudita, sudafrica, politica