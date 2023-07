https://it.sputniknews.com/20230731/shoigu-le-truppe-ucraine-stanno-attaccando-disperatamente-ma-non-avanzano-17401604.html

Shoigu: le truppe ucraine stanno attaccando disperatamente ma non avanzano

Shoigu: le truppe ucraine stanno attaccando disperatamente ma non avanzano

31.07.2023

la situazione in ucraina

russia

ucraina

difesa

"Il comando delle forze armate ucraine sta lanciando disperatamente nuove forze per prendere d'assalto le nostre posizioni. Grazie a una difesa ben costruita, abile organizzazione del sistema di fuoco, azioni professionali, resistenza e perseveranza dell'esercito russo, al nemico non è stato permesso per avanzare", ha detto Shoigu in una teleconferenza con la leadership delle forze armate russe.Shoigu ha specificato che le perdite ucraine nell'ultimo mese ammontano a 20.824 persone e 2.227 unità di varie armi, tra cui 10 carri armati Leopard e 11 veicoli da combattimento della fanteria americani Bradley.Il ministro ha parlato anche del tentativo sventato delle truppe ucraine di sfondare le difese russe nell'area del villaggio di Rabotino: solo il 26 e 27 luglio le perdite delle forze armate dell'Ucraina ammontano a più di 400 militari, nonché 63 mezzi corazzati.Shoigu ha specificato che le perdite ucraine nell'ultimo mese ammontano a 20.824 persone e 2.227 unità di varie armi, tra cui 10 carri armati Leopard e 11 veicoli da combattimento della fanteria americani Bradley."Alla luce della cosiddetta 'controffensiva' fallita, il regime di Kiev, con il sostegno degli sponsor occidentali, si è concentrato sull’esecuzione di attacchi terroristici contro le infrastrutture civili in città e centri abitati della Federazione Russa", ha aggiunto."L'intensità degli attacchi contro le strutture militari ucraine, comprese quelle che sostengono questi attacchi terroristici, è aumentata diverse volte", ha detto Shoigu.

