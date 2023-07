https://it.sputniknews.com/20230731/polonia-schiera-cecchini-al-confine-con-la-bielorussia-17401390.html

Polonia schiera cecchini al confine con la Bielorussia

Polonia schiera cecchini al confine con la Bielorussia

La Polonia ha schierato cecchini al confine con la Bielorussia, ha riferito su Twitter il comando generale delle forze armate polacche. 31.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-31T11:40+0200

2023-07-31T11:40+0200

2023-07-31T11:40+0200

polonia

bielorussia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/13701950_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_7cc408a30820c205461bdf6ce4675d5e.jpg

Il comando ha pubblicato su Twitter diverse foto di soldati con fucili sullo sfondo di una recinzione al confine polacco-bielorusso."Una passeggiata serale all'aria aperta fa bene alla salute. I cecchini sono maestri di ricognizione, navigazione e lavoro con le armi. Sono caratterizzati da fiducia in se stessi e pazienza", dice la didascalia sotto la foto."È ancora pericoloso al confine con la Bielorussia. Le pattuglie polacche vengono attaccate da stranieri aggressivi. Ufficiali e soldati vengono attaccati ogni giorno", ha scritto su Twitter Stanislaw Zarin, commissario governativo per la sicurezza dello spazio informativo della Repubblica di Polonia.A metà del 2021, diverse migliaia di migranti si sono radunati al confine polacco-bielorusso nella speranza di raggiungere i paesi dell'UE. Le autorità polacche hanno rafforzato la sicurezza delle frontiere, richiamato l'esercito e fermato i tentativi di immigrati clandestini di entrare nel paese, accusando Minsk della crisi migratoria.La Bielorussia respinge tutte queste accuse, affermando che la Polonia sta espellendo con la forza i migranti nel suo territorio e aggravando artificialmente la situazione con i rifugiati. Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha osservato che Minsk non frenerà più il flusso di migranti illegali verso i paesi dell'UE: a causa delle sanzioni occidentali, non ci sono "né soldi né forza" per questo.La Polonia ha già costruito una recinzione al confine con la Bielorussia. La lunghezza della recinzione è di 186 chilometri, l'altezza è di cinque metri e il costo è di 1,6 miliardi di zloty (circa 400 milioni di dollari). Ora il progetto è in fase di completamento con telecamere per la visione notturna, sensori di movimento e altri dispositivi elettronici.

polonia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

polonia, bielorussia