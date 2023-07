https://it.sputniknews.com/20230731/financial-times-per-lucraina-sara-molto-piu-difficile-aderire-allue-che-alla-nato-17402109.html

Financial Times: per l'Ucraina sarà molto più difficile aderire all'UE che alla NATO

Financial Times: per l'Ucraina sarà molto più difficile aderire all'UE che alla NATO

L'adesione all'Unione Europea potrebbe essere un compito ancora più gravoso per l'Ucraina rispetto all'adesione alla NATO, scrive l'editorialista del Financial... 31.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-31T16:21+0200

2023-07-31T16:21+0200

2023-07-31T16:21+0200

la situazione in ucraina

ucraina

ue

nato

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/262/32/2623218_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_843e055de95392396287e7a3304f7643.jpg

"L'adesione all'UE potrebbe essere ancora più difficile per l'Ucraina che l'adesione alla NATO", osserva Barber nel suo articolo.Come scrive il giornalista del Financial Times, prima di tutto sarà difficile per l'Ucraina soddisfare i requisiti formali per aderire all'associazione, in particolare per quanto riguarda lo stato di diritto e l'economia di mercato.Inoltre, almeno altri nove paesi vogliono aderire all'UE, in particolare Albania, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Georgia e Turchia. Accettare così tanti stati in un'organizzazione regionale richiederà ampie riforme delle istituzioni e della legislazione dell'Unione Europea, per le quali i governi e gli elettori dei paesi membri, a quanto pare, non sono pronti, sostiene Barber.Pertanto, l'Ucraina, essendo un grande produttore di prodotti agricoli e allo stesso tempo uno dei paesi più poveri d'Europa, se aderisce, può assorbire una parte significativa dei sussidi (fino al 65% del bilancio dell'UE) che i paesi membri dall'Europa centrale e orientale ricevono attualmente. È probabile che una tale prospettiva provochi l'opposizione dei partiti politici e degli elettori in questi paesi, sottolinea Barber.Infine, la questione dell'oppressione degli ungheresi in Ucraina potrebbe diventare un ostacolo separato sulla via dell'Ucraina verso l'UE, scrive il giornalista di FT.Pertanto, la questione dell'integrazione europea dell'Ucraina è la più difficile di tutte quelle che il blocco ha dovuto affrontare in tutti i suoi 70 anni di storia, riassume Barber.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, ue, nato, politica