Esperto inglese: Russia rimane il leader nelle esportazioni di armi in Africa

La Russia è tuttora il leader nelle esportazioni di armi in Africa con la prospettiva di aumentare il volume. Un dipendente del Royal United Services Institute... 31.07.2023, Sputnik Italia

L’articolo rileva che le vendite di armi in Africa sono diminuite dall'inizio dell’operazione militare speciale russa in Ucraina, ma la Russia rappresenta il 40% delle esportazioni. Tra gli acquirenti ci sono Nigeria, Angola, Mali e Algeria.“Dipende dall'essenza degli accordi in ambito militare. Al vertice Russia-Africa sono stati firmati 20 accordi. Alcuni offrono addestramento militare e aiuto nella lotta contro i pirati, altri rappresentano la fornitura di armi. I risultati degli accordi si vedranno nei prossimi mesi”, ha sottolineato Ramani.Il presidente Putin ha affermato che gli stati africani stanno acquistando vari tipi di armi da Mosca senza timore di pressioni da parte dell'Occidente. Putin ha ricordato che il ministero della Difesa del Paese sta preparando centinaia di militari provenienti dai Paesi africani.Il presidente del Burkina Faso ritiene che la fornitura incontrollata di armi occidentali a Kiev abbia avuto un impatto negativo sulla sicurezza in Africa. Secondo Ibrahim Traore, le armi occidentali finiscono sul continente, dove vengono acquistate dai terroristi, il che rappresenta una minaccia per la sicurezza.*Media dichiarato agente straniero in Russia

