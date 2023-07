https://it.sputniknews.com/20230731/cremlino-colloquio-telefonico-tra-putin-ed-erdogan-previsto-per-mercoledi-17401734.html

Cremlino: colloquio telefonico tra Putin ed Erdogan previsto per mercoledì

Mercoledì è previsto un colloquio telefonico tra i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, sulle date di un possibile viaggio in... 31.07.2023, Sputnik Italia

"No, non è cambiato nulla dall'altro ieri, quando il presidente Putin ha risposto a questa domanda. Effettivamente, una conversazione telefonica, come ha detto Putin, è prevista per mercoledì", ha detto Peskov, rispondendo a una domanda se le date del viaggio di Putin in Turchia in agosto sono note.Sabato scorso, durante una conferenza stampa, Putin ha affermato che mercoledì si terrà una conversazione telefonica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

