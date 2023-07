https://it.sputniknews.com/20230731/cina-e-georgia-aumentano-il-livello-di-rapporti-al-partenariato-strategico-17401077.html

Cina e Georgia aumentano il livello di rapporti al partenariato strategico

Cina e Georgia aumentano il livello di rapporti al partenariato strategico

Cina e Georgia hanno aumentato il livello delle loro relazioni alla partnership strategica, lo si apprende da una dichiarazione congiunta dei Paesi citata... 31.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-31T09:04+0200

2023-07-31T09:04+0200

2023-07-31T09:04+0200

cina

georgia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/765/53/7655386_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_97bd59d321f969cf1b9562f906334033.jpg

In precedenza, il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili è arrivato all'apertura della 31a Universiade estiva a Chengdu, ha tenuto colloqui con il presidente cinese Xi Jinping e successivamente con il premier cinese Li Qiang."Le parti hanno avuto un approfondito scambio di opinioni su questioni internazionali e regionali di reciproco interesse, hanno raggiunto un consenso su un'ampia gamma di questioni, hanno deciso all'unanimità di aumentare il livello delle relazioni al livello di partenariato strategico", si legge nella dichiarazione.Le parti hanno notato che dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche il 9 giugno 1992, la cooperazione tra le due parti in vari campi ha ottenuto risultati fruttuosi, sottolinea il documento.Le parti hanno inoltre concordato, sullo sfondo di una difficile situazione internazionale, di espandere la cooperazione in settori quali la politica, l'economia e la cultura, per mantenere congiuntamente la pace, la stabilità e lo sviluppo nella regione e nel mondo.

cina

georgia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, georgia, politica