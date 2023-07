https://it.sputniknews.com/20230731/attacco-missilistico-su-donetsk-ci-sono-morti-e-feriti-17402009.html

Attacco missilistico su Donetsk, ci sono morti e feriti

Il bilancio delle vittime del bombardamento dei quartieri Voroshilovsky e Kuibyshevsky di Donetsk è salito a quattro, altre dieci persone sono rimaste ferite... 31.07.2023, Sputnik Italia

"Sulle linee operative del JCCC DPR per il 31 luglio, a partire dalle 12:00, sono state ricevute informazioni sulle vittime civili nelle città della Repubblica: città di Donetsk: quartiere Voroshilovsky: secondo i dati preliminari, due persone sono morte in via Chelyuskintsev, 49 (si precisano i dati anagrafici), ferite altre 10 persone ricevute: donne nate in 1975, 1976, 1997, 1981,1982, 1983, e uomini nati in 2000, 2005, 1958, 1982. Il quartiere Kuibyshevsky: una donna è morta in via Terrikonnaya, 13 (i dati personali vengono specificati). In via Terrikonnaya, 17 è stato ferito un uomo nato nel 1968", ha spiegato l'ufficio di rappresentanza.Il sindaco della città Aleksey Kulemzin ha affermato che il bombardamento è stato eseguito contro le aree residenziali, il centro sociale, l'asilo.“Capolinea del tram, linee di autobus, cioè siti assolutamente pacifici. Secondo i dati preliminari, sono stati razzi HIMARS. E’ stata un'enorme forza distruttiva, sono bruciati autobus e auto”, ha spiegato Kulemzin in onda sul canale televisivo Rossiya-24.

