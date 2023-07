https://it.sputniknews.com/20230730/vicepremier-cinese-terra-colloqui-con-la-leadership-pakistana-17399641.html

Vicepremier cinese terrà colloqui con la leadership pakistana

Vicepremier cinese terrà colloqui con la leadership pakistana

Il vice premier cinese He Lifeng visiterà il Pakistan dal 30 luglio al 1° agosto e terrà colloqui con il presidente e il primo ministro del Paese, ha... 30.07.2023, Sputnik Italia

2023-07-30T12:58+0200

2023-07-30T12:58+0200

2023-07-30T12:58+0200

cina

pakistan

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/07/1e/17399471_0:90:3322:1959_1920x0_80_0_0_a65e56cd07e9159946a01f73c8331134.jpg

"Su invito del governo del Pakistan, il rappresentante speciale del presidente Xi Jinping, vice premier del Consiglio di Stato cinese e membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista He Lifeng visiterà il Pakistan dal 30 luglio al 1 agosto. Durante la visita, il vicepremier parteciperà alla celebrazione del 10° anniversario del corridoio economico Cina-Pakistan e incontrerà il presidente e il primo ministro", ha affermato il ministero degli Esteri.Il dicastero ha osservato che la visita fa parte di regolari scambi e dialoghi ad alto livello tra Pakistan e Cina."Ciò riflette l'importanza che il Pakistan e la Cina attribuiscono all'ulteriore approfondimento della loro "partnership strategica per ogni stagione", al rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria, allo sviluppo qualitativo del corridoio economico Cina-Pakistan e all'esplorazione di nuove opportunità per rafforzare i legami commerciali e di investimento tra i due paesi, ", ha aggiunto il ministero.

cina

pakistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, pakistan, politica, economia