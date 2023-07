https://it.sputniknews.com/20230730/nyt-gli-usa-temono-che-il-codice-cinese-dannoso-possa-interrompere-le-loro-operazioni-militari-17400478.html

NYT: gli USA temono che il "codice cinese dannoso" possa interrompere le loro operazioni militari

A maggio, l'Agenzia statunitense per la sicurezza informatica e le infrastrutture ha affermato di ritenere che la compagnia Volt Typhoon, presumibilmente legata alla Cina, fosse coinvolto in attacchi informatici a infrastrutture critiche. L'agenzia ha avvertito che gli attacchi potrebbero ripetersi in tutto il mondo. Da parte sua, Microsoft ha affermato di aver scoperto attività dannose segrete da parte di questa società volte ad accedere alle credenziali e prendere di mira le organizzazioni di infrastrutture critiche. Volt Typhoon è attivo dalla metà del 2021 e le comunicazioni, la produzione, i trasporti e altre organizzazioni a Guam e in altri territori degli Stati Uniti sono diventate l'obiettivo di attacchi, afferma la società."La scoperta del malware ha sollevato la preoccupazione che gli hacker cinesi, che probabilmente lavorano per l'Esercito popolare di liberazione cinese (PLA), abbiano inserito il codice progettato per interrompere le operazioni militari statunitensi in caso di conflitto, anche se Pechino interviene militarmente in Taiwan nei prossimi anni", riporta l’NYT.Il codice informatico dannoso sarebbe stato nascosto in profondità all'interno dell'infrastruttura che "controlla la rete elettrica, le comunicazioni e i sistemi idrici" che alimentano le basi militari statunitensi in tutto il mondo, hanno riferito fonti al giornale.Il malware è una "bomba a orologeria" che potrebbe consentire alla Cina di interrompere elettricità, acqua e comunicazioni alle basi militari statunitensi, ha detto una fonte al giornale.Inoltre, come noto, l'azione del codice malevolo può colpire anche i cittadini statunitensi, dal momento che le abitazioni e le imprese civili sono spesso collegate alla stessa infrastruttura.

